Журка Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1936
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Отец: Журка Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Таисия Максимовна
Рождение ребёнка
28.02.1961
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Таисия Максимовна
Рождение ребёнка
22.07.1963
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Таисия Максимовна