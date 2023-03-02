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Журка Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Журка Семен Николаевич

Мать: Журка Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Таисия Максимовна

Рождение ребёнка
28.02.1961

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Таисия Максимовна

Рождение ребёнка
22.07.1963

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Таисия Максимовна

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