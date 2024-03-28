Лукьянов Всеволод Георгиевич
Место рожденияБелебей
Дата рождения23.09.1927
Дата смерти11.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель физкультуры
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна
Смерть
11.10.1985