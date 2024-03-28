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Лукьянов Всеволод Георгиевич

Место рождения

Белебей

Дата рождения

23.09.1927

Дата смерти

11.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927

Отец: Лукьянов Георгий Петрович

Мать: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель физкультуры
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна

Смерть
11.10.1985

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