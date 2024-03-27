Абдуллин Заит
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Богданов Абдулла
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заитов Сагит
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латифа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Богданов Рахманкул
Мать ребёнка: не указана
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1751
Сын: Заитов Сайфулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гульюзюм
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Заитов Рахимкул
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Заитов Хамит Юрт Старшина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Заитов Надырша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Хамдия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно