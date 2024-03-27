Абдуллин Заит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Заит

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Богданов Абдулла

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заитов Сагит

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Богданов Рахманкул

Мать ребёнка: не указана

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1751

Сын: Заитов Сайфулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гульюзюм

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Заитов Рахимкул

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Заитов Хамит Юрт Старшина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Заитов Надырша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Хамдия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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