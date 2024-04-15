Ошлоков Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.
Дочь: Ошлокова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Ошлокова Варвара Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно