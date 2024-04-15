Ошлоков Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлоков Иван Никифорович

Ошлоков Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1896 ст.

Жена: Ошлокова Варвара Васильевна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.

Дочь: Ошлокова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Ошлокова Варвара Васильевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close