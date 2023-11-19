Кокорин Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Кокорин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763
Сказки о государственных крестьянах Устьянских волостей, Ростовской, Дмитриевской, Шангальской, Соденской, Никольской и введенской волостей Устюжского у. РГАДА ф. 350. Оп. 2. Д. 3772. Л. 51