Бойко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1900
Дочь: Каблучая Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Константин Васильевич
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
Неизвестно