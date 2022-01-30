Бойко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1900

Дочь: Каблучая Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Константин Васильевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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