Барсова (Владимирова) Валерия (Калерия) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсова (Владимирова) Валерия (Калерия) Владимировна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

13.06.1892

Дата смерти

13.12.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1892
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
По 1967
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
13.12.1967
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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