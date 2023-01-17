Барсова (Владимирова) Валерия (Калерия) Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.06.1892
Дата смерти13.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892
Место жительства
По 1967
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
13.12.1967
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край