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Терентьев Григорий

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Место рождения

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентьев Михаил Иванович

Мать: Терентьева Анна Ивановна

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
24.12.1960

Сын: Терентьев Сергей

Мать ребёнка: Терентьева Надежда

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.07.1962

Дочь: Окотэтто Татьяна

Мать ребёнка: Терентьева Надежда

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
08.03.1965

Сын: Терентьев Михаил

Мать ребёнка: Терентьева Надежда

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Терентьева Надежда

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
19.01.1969

Сын: Терентьев Иван

Мать ребёнка: Терентьева Надежда

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
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