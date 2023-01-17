Терентьев Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1960
Сын: Терентьев Сергей
Мать ребёнка: Терентьева Надежда
Рождение ребёнка
23.07.1962
Дочь: Окотэтто Татьяна
Мать ребёнка: Терентьева Надежда
Рождение ребёнка
08.03.1965
Сын: Терентьев Михаил
Мать ребёнка: Терентьева Надежда
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Терентьева Надежда
Рождение ребёнка
19.01.1969
Сын: Терентьев Иван
Мать ребёнка: Терентьева Надежда
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно