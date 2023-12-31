Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Григорьевна

Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Конев Леонтей Васильевич

Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Конев Антип Васильевич

Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Конева Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Конева Марья Васильевна

Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Василей Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close