Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Конева Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Конева Марья Васильевна
Отец ребёнка: Конев Василей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно