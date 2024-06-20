Баранцевич Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1815
Сын: Баранцевич Гилярий Павлович
Отец ребёнка: Баранцевич Павел
Восприемники -
Рождение ребёнка
11.11.1817
Дочь: Баранцевич Бриджит Павловна
Отец ребёнка: Баранцевич Павел
Смерть
Неизвестно