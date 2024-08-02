Смирнов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова (Смирнова) Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1921
Сын: Смирнов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Елена
Рождение ребёнка
20.06.1924
Сын: Смирнов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Елена
Смерть
Неизвестно