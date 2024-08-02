Смирнов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Алексей Петрович

Смирнов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова (Смирнова) Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1921

Сын: Смирнов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена

Рождение ребёнка
20.06.1924

Сын: Смирнов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.