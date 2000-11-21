Клейменов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1922

Дата смерти

21.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1922

Отец: Клейменов Александр Петрович

Мать: Клейменова Клавдия Егоровна

Рождение ребёнка
20.02.1949

Дочь: Токмачова Александра Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.2000
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