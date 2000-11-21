Клейменов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1922
Дата смерти21.11.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1922
Рождение ребёнка
20.02.1949
Дочь: Токмачова Александра Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.2000