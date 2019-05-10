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Попова Вероника Владимировна
Попова Вероника Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2019
Пол
Женский
Отец
Попов Владимир Сергеевич
1989 г.р.
Мать
Попова (Кислинская) Светлана Николаевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2019
Отец:
Попов Владимир Сергеевич
Мать:
Попова Светлана Николаевна
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