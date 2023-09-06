Егоров Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Яков Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Прасковья
Смерть
Неизвестно