(Заика) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заика) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Каленник Данилович

Отец ребёнка: Заика Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Арсений Данилович

Отец ребёнка: Заика Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заика Даниил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заика Даниил

Рождение ребёнка
1898

Сын: Заика Степан Данилович

Отец ребёнка: Заика Даниил

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