Кушнир Лейб Беркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Лейб Беркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Борис Лейбович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Винницкая область
Рождение ребёнка
12.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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