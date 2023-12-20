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Борзова Параскева Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Борзов Филип Исаев

Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Борзов Евдоким Исаев

Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Борзов Иван Исаев

Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Борзов Феодор Исаев

Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Борзов Андрей Исаев

Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Борзов Дмитрий Исаев

Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев

Смерть
Неизвестно

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