Борзова Параскева Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Борзов Филип Исаев
Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Борзов Евдоким Исаев
Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Борзов Иван Исаев
Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Борзов Феодор Исаев
Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Борзов Андрей Исаев
Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Борзов Дмитрий Исаев
Отец ребёнка: Борзов Исай Евстафиев
Смерть
Неизвестно