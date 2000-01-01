имя не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиимя не известно

имя не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Андрей

Мать: Поля

Смерть
Неизвестно
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