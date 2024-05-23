Цуркан Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуркан Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ИЦ
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1951

Отец: Цуркан Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цуркан (Акулиничева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1978

Сын: Цуркан Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Цуркан (Акулиничева) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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