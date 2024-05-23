Цуркан Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1951
Отец: Цуркан Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цуркан (Акулиничева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1978
Мать ребёнка: Цуркан (Акулиничева) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно