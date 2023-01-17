Киселева (Громочкова) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Громочкова) Татьяна Михайлова

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1924 г.р.
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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1912

Муж: Киселев Филипп Васильевич

По жених: д. Максимовки Иван Никитин Киселев и Иосиф Сергеев Кащеев; По невест: с. Можары Терентий Антонов Заюков и д. Максимовка Кирилл Моисеев Васютков
Рождение ребёнка
24.11.1924

Сын: Киселев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Киселев Филипп Васильевич

Рязанская обл., Можарский р-н, д. Максимовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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