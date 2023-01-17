Киселева (Громочкова) Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1912
По жених: д. Максимовки Иван Никитин Киселев и Иосиф Сергеев Кащеев; По невест: с. Можары Терентий Антонов Заюков и д. Максимовка Кирилл Моисеев Васютков
Рождение ребёнка
24.11.1924
Сын: Киселев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Киселев Филипп Васильевич
Рязанская обл., Можарский р-н, д. Максимовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно