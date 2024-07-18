Миронов Африкан Африканович 21.10.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миронов Африкан Африканович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1941

Дата смерти

03.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941

Отец: Миронов Африкан Николаевич

Мать: Анфиса Никоноровна

Рождение ребёнка
23.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Заднее
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Смерть
03.04.1975

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