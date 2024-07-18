Миронов Африкан Африканович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1941
Дата смерти03.04.1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941
Отец: Миронов Африкан Николаевич
Мать: Анфиса Никоноровна
Рождение ребёнка
23.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Заднее
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Смерть
03.04.1975