Андреева (Петрова) Феодосия (Федосья) Даниловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 27.05.1894 по 07.08.1902
муж Константин Григорьевич умер 07.08.1902 в 25 лет от горячки
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Петрова Агриппина Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1901
Сын: Петров Василий Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Григорьевич
Бракосочетание
С 29.09.1902 по 03.03.1918
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Андреева Евдокия (Авдотья) Исаиевна
Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич
Рождение ребёнка
30.07.1906
Дочь: Андреева Соломония Исаиевна
Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Андреева Степанида Исаиевна
Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Андреева Христина Исаиевна
Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Андреева Наталия Исаиевна
Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич
Рождение ребёнка
03.06.1916
Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич
Смерть
Неизвестно