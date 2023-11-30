Андреева (Петрова) Феодосия (Федосья) Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Петрова) Феодосия (Федосья) Даниловна

Место рождения

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
С 27.05.1894 по 07.08.1902

Муж: Петров Константин Григорьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
муж Константин Григорьевич умер 07.08.1902 в 25 лет от горячки
Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Петрова Агриппина Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1901

Сын: Петров Василий Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Григорьевич

Бракосочетание
С 29.09.1902 по 03.03.1918

Муж: Андреев Исай Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Андреева Евдокия (Авдотья) Исаиевна

Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич

Рождение ребёнка
30.07.1906

Дочь: Андреева Соломония Исаиевна

Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Андреева Степанида Исаиевна

Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Андреева Христина Исаиевна

Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич

Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Андреева Наталия Исаиевна

Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич

Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Андреев Федор Исаиевич

Отец ребёнка: Андреев Исай Андреевич

Смерть
Неизвестно

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