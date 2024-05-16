(Меркулова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.01.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1912 ст.
Запись №1 Села Дьякова крестьянин Иван Димитриев и законная жена его Дарья Матвеева; оба православного вероисповедания
Крещение
29.01.1912 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Цыгановки крестьянин Димитрий Матвеев и села Дьякова крестьянка Ксения Иванова Состав причта не указан.
Смерть
Неизвестно