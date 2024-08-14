Рязанова(Горохова) (Горохова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова(Горохова) (Горохова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Село Кондуровка Зянчжуринского района Чкаловской области

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

06.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: Горохов Иван

Мать: Горохова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1949

Дочь: Трусова(Рязанова) (Рязанова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1952

Дочь: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Васильевич

Смерть
06.11.1989
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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