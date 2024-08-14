Рязанова(Горохова) (Горохова) Клавдия Ивановна
Место рожденияСело Кондуровка Зянчжуринского района Чкаловской области
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти06.11.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Отец: Горохов Иван
Мать: Горохова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1949
Дочь: Трусова(Рязанова) (Рязанова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Рязанов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1952
Дочь: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Рязанов Александр Васильевич
Смерть
06.11.1989
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно