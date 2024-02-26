Илья Крисанов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Крисанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Крисанф Семенов (Ич)

Мать: Татьяна Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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