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Кожина Акулина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кожин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Кожина) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кожина) Синклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Кожина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кожин Федул Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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