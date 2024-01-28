Кожина Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Кожина) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кожина) Синклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Кожина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кожин Федул Иванович
Отец ребёнка: Кожин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно