Тумасов Тарас Исаев (Исаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)

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Место рождения

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тумасов Исай

Мать: не указана

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.

Дочь: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодорова

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Крестной у Евфимии была её тётя (родная сестра отца) Дарья Исаевна Куколева (ранее - Тумасова), крестьянка того же села Вышгород
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Тумасов Иван Тарасович

Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодорова

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Тумасов Николай Тарасович

Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодорова

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумасова Наталия Феодорова

Смерть
Неизвестно
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