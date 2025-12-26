Зилов Алексей Александрович
мужской, родился 14.09.1839
умер Неизвестно
Супруги
Зилова (Тимашева-Беринг) Александра Алексеевна09.12.1848 г.р.
Дети
Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна25.01.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1871
Дочь: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Зилова (Тимашева-Беринг) Александра Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно