Зилов Алексей Александрович 14.09.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Зилов Алексей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.09.1839

умер Неизвестно

Супруги
Зилова (Тимашева-Беринг) Александра Алексеевна09.12.1848 г.р.
Дети
Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна25.01.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зилова (Тимашева-Беринг) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1871

Дочь: Ульянина (Зилова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Зилова (Тимашева-Беринг) Александра Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - МОСКВА. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ РЖЕВСКАЯ У ПРЕЧИСТЕНСКИХ ВОРОТ. КНИГА ЗАПИСИ КОПИЙ БРАЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ. https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-3/2125_3_195/ к. 41 и 42

Смерть
Неизвестно

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