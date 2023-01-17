Мунин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1968
Отец: Мунин Михаил Гаврилович
Мать: Мария Евлампиевна
Образование
Около 1990
мед академия
Рождение ребёнка
Около 2000
Дочь: Мунина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Около 2000
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Около 2014
Жена: Мунина Лариса Валерьевна
Рождение ребёнка
20.09.2015
Дочь: Мунина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Мунина Лариса Валерьевна
Работа или профессия
С 2021
краснодарский край
хирург
Работа или профессия
До 2021
бсмп
Место жительства
До 2021
Место жительства
С 2021
Краснодарский край