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Мунин Андрей Михайлович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

30.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1968

Отец: Мунин Михаил Гаврилович

Мать: Мария Евлампиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
Около 1990
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
мед академия
Рождение ребёнка
Около 2000

Дочь: Мунина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Екатерина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 2000

Жена: Екатерина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 2014

Жена: Мунина Лариса Валерьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.09.2015

Дочь: Мунина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Мунина Лариса Валерьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
С 2021
краснодарский край
хирург
Работа или профессия
До 2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
бсмп
Место жительства
До 2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 2021
Краснодарский край
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