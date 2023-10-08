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Майдагул
Майдагул
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Жумабек
Мать
Хатира
Дети
Искакова Кумыс
Добавил:
ZE
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Жумабек
Мать:
Хатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Искакова Кумыс
Отец ребёнка:
Кауынбай
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