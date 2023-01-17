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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кривошеев Филлип
Отец ребёнка: Кривошеев Фрол
Рождение ребёнка
28.03.1912
Дочь: Гончарова Ульяна
Отец ребёнка: Кривошеев Фрол
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кривошеев Иван
Отец ребёнка: Кривошеев Фрол
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кривошеев Степан
Отец ребёнка: Кривошеев Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кривошеев Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кривошеев Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошеев Фрол
Смерть
1945