? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кривошеев Филлип

Отец ребёнка: Кривошеев Фрол

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.03.1912

Дочь: Гончарова Ульяна

Отец ребёнка: Кривошеев Фрол

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кривошеев Иван

Отец ребёнка: Кривошеев Фрол

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кривошеев Степан

Отец ребёнка: Кривошеев Фрол

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кривошеев Фрол

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кривошеев Фрол

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеев Фрол

Смерть
1945
Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close