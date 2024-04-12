Ступников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупников Николай

Ступников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егоркина (Ступникова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Ступникова (Алексеева) Алла Алексеевна

Тёсово-Нетыльский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ступникова (Алексеева) Алла Алексеевна

Тёсово-Нетыльский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступникова (Алексеева) Алла Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.