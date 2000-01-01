(Ульдякова) Дарья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ульдякова) Дарья Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович

Смерть
Неизвестно
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