(Ульдякова) Дарья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ульдяков Яков Филиппович
Смерть
Неизвестно