Пицхелаури Надя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицхелаури Надя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамрико

Отец ребёнка: Пицхелаури Шота

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Шио

Отец ребёнка: Пицхелаури Шота

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Роин

Отец ребёнка: Пицхелаури Шота

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Ладыко

Отец ребёнка: Пицхелаури Шота

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пицхелаури Шота

Смерть
Неизвестно
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