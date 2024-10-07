Сонина Феврония Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1868 ст.
Отец ребёнка: Сонин Николай Афанасьевич
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.40об-41
Восприемник
17.01.1887 ст.
родилась Ксения у И. Савенкова
Смерть
Неизвестно