Сонина Феврония Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Феврония Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1839 по 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.10.1868 ст.

Сын: Сонин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Сонин Николай Афанасьевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.40об-41
Восприемник
17.01.1887 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
родилась Ксения у И. Савенкова
Смерть
Неизвестно

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