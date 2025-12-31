Ячменников Василий
мужской, родился До 1722 ст., Лесное Конобеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Ячменников Тарас Васильевич1742 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Лесное Конобеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Ячменников Тарас Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Лесное Конобеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно