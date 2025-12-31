Ячменников Василий До 1722 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ячменников Василий

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился До 1722 ст., Лесное Конобеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Ячменников Тарас Васильевич1742 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесное Конобеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Ячменников Тарас Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Лесное Конобеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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