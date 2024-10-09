Степан Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Емельянов
Мать: Евдокия Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Евдокимова
Рождение ребёнка
08.02.1854 ст.
Дочь: Кутузова Мария Степановна
Мать ребёнка: Дарья Евдокимова
Бракосочетание
10.05.1859 ст.
Жена: Агриппина Евсеева
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
2-й брак Невеста: вдова умершего солдата, служившего в 1-м Саперном батальоне, Захара Иванова Суханова
Смерть
Неизвестно