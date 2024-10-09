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Степан Дмитриев

Место рождения

Строково, Василевская волость, Клинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий Емельянов

Мать: Евдокия Тарасова

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Евдокимова

Рождение ребёнка
08.02.1854 ст.

Дочь: Кутузова Мария Степановна

Мать ребёнка: Дарья Евдокимова

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
10.05.1859 ст.

Жена: Агриппина Евсеева

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
2-й брак Невеста: вдова умершего солдата, служившего в 1-м Саперном батальоне, Захара Иванова Суханова
Смерть
Неизвестно

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