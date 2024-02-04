Забелина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Широков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Василий
Отец ребёнка: Широков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Маруся
Отец ребёнка: Широков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Вера
Отец ребёнка: Широков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Широков Андрей
Смерть
Неизвестно