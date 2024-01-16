Летовальцев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Летовальцев Николай
Рождение ребёнка
1878
Сын: Летовальцев Лаврентий Иванович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1879
Сын: Летовальцев Ефимий Иванович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1883
Сын: Летовальцев Фёдор Иванович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно