Летовальцев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетовальцев Иван Николаевич

Летовальцев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Летовальцев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Летовальцев Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1879

Сын: Летовальцев Ефимий Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1883

Сын: Летовальцев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close