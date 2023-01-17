Солдатенко (Лукьянова) Анисья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти31.08.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1930
Сын: Солдатенко Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Солдатенко Яков Акимович
Березовка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.08.1969
Алексеевка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан