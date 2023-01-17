Солдатенко (Лукьянова) Анисья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенко (Лукьянова) Анисья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

31.08.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1930

Сын: Солдатенко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Солдатенко Яков Акимович

Березовка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.08.1969
Алексеевка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
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