Любовникова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовникова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовникова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Любвников Юрий Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовникова Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Любвников Юрий Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любвников Юрий Валерьевич

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