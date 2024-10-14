Авдотья Никифорова 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Никифорова

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1802

умерла После 1858

Супруги
Зайцев Козма Васильевич1804 г.р.
Дети
Зайцев Платон Казмин1823 г.р.
(Зайцева) Авдотья Казмина1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Козма Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зайцев Платон Казмин

Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Зайцева) Авдотья Казмина

Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зайцев Семен Казмин

Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Зайцева) Арина Казмина

Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайцев Павел Казмин

Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич

Смерть
После 1858

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