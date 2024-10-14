Авдотья Никифорова
женский, родилась 1802
умерла После 1858
Супруги
Зайцев Козма Васильевич1804 г.р.
Дети
Зайцев Платон Казмин1823 г.р.
(Зайцева) Авдотья Казмина1827 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зайцев Платон Казмин
Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Зайцева) Авдотья Казмина
Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зайцев Семен Казмин
Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Зайцева) Арина Казмина
Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайцев Павел Казмин
Отец ребёнка: Зайцев Козма Васильевич
Смерть
После 1858