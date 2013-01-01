Плинер Варя Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плинер Варя Артёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2013

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013

Отец: Плинер Артём

Мать: Плинер Ксения Кареновна

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