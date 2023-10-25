Мосина Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосина Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1980

Дочь: Троицкая Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Мосин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Мосин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Мосин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Клинникова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Мосин Сергей Николаевич

Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосин Сергей Николаевич

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