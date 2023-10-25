Мосина Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1980
Дочь: Троицкая Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Мосин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1987
Отец ребёнка: Мосин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Клинникова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Мосин Сергей Николаевич
Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно