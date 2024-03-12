Гришкин Геннадий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришкин Илларион
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2012
Причина смерти: Убит женой в результате самообороны
Похороны
Неизвестно