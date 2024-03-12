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Гришкин Геннадий

Место рождения

Тугияны, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришкин Илларион

Мать: скрыто настройками приватности

Тугияны, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
13.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2012
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Причина смерти: Убит женой в результате самообороны
Похороны
Неизвестно
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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