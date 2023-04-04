Смирнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Мария
Мать ребёнка: Смирноеа (Швецова) Нина
Рождение ребёнка
29.10.1952
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Смирноеа (Швецова) Нина
Смерть
Неизвестно