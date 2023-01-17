Ольга Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1844
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1861 и 1864 ст.
Муж: Иван Иванов
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной ведомости.