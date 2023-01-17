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Ольга Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1844

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1861 и 1864 ст.

Муж: Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной ведомости.
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