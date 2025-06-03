Ладнер (Клопова) Ольга 18.02.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ладнер (Клопова) Ольга

Место рождения

Березники, Пермская обл.

Дата рождения

18.02.1988

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1988

Отец: Клопов Владимир

Мать: Кутяева (Кутяева) Татьяна

Березники, Пермская обл.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.08.2013

Муж: Ладнер Роман Оскарович

Г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
02.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладнер Роман Оскарович

г.Карлсруэ,Германия
Рождение ребёнка
14.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладнер Роман Оскарович

Г.Карлсруэ, Германия

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