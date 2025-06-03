Ладнер (Клопова) Ольга
Место рожденияБерезники, Пермская обл.
Дата рождения18.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1988
Отец: Клопов Владимир
Березники, Пермская обл.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.08.2013
Г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
02.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладнер Роман Оскарович
г.Карлсруэ,Германия
Рождение ребёнка
14.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладнер Роман Оскарович
Г.Карлсруэ, Германия