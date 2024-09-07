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Ахаева Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахаев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ахаева) Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Ахаева) Марья Михайловна

Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ахаева) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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