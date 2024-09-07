Ахаева Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ахаева) Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Ахаева) Марья Михайловна
Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ахаева) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно