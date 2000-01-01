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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Маслова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касьянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван

Чкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван

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