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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Маслова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1909
Сын: Касьянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван
Чкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван